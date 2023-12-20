Гаврилов предрек угасание финансовой поддержки США Украины

Финансовая помощь Вашингтона Вооруженным силам Украины (ВСУ) будет постепенно снижаться. Об этом 20 декабря в интервью «РИА Новости» заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Он отметил, что динамика поставок оружия на Украину сильно изменилась в течение 2023 года. В частности, на поставки сильно повлияло уничтожение российской армией складов с оружием НАТО.

«Сейчас конгресс США ушел на рождественские каникулы без согласования военной поддержки Украине. Поэтому в перспективе финансирование «украинского проекта» англосаксонских кураторов, судя по всему, будет угасать», — указал Гаврилов.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что отсутствие американской денежной помощи парализует ВСУ. По его словам, «без американского доллара коллапс ВСУ неминуем».

Ранее, 19 декабря, официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил о невозможности оказания помощи Украине в обход конгресса США. Он добавил, что у Вашингтона нет «волшебного горшочка», откуда можно было бы черпать помощь Киеву без решения конгресса о дополнительном финансировании.

Также в этот день эксперт Эллиот Акерман в статье для американского журнала Time заявил, что страны Запада никогда не планировали передавать Киеву мощное оружие, с помощью которого украинская армия могла бы получить преимущество в зоне боевых действий с Россией.

18 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на письмо контролера Пентагона Майкла Маккорда сообщило, что у минобороны США закончатся деньги на замену оружия, отправленного на Украину, к 30 декабря, если конгресс не одобрит новое финансирование. В агентстве обратили внимание на то, что американское военное ведомство впервые рассказало о точной дате исчерпания ресурсов на поддержку киевского режима.

В этот же день координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил о последнем пакете помощи Украине из-за исчерпания ресурсов. Он рассказал, что без решения конгресса США у руководства государства больше нет финансовых ресурсов на поддержку ВСУ. Также он отметил, что остаток средств, заложенных США для помощи ВСУ, был направлен на восполнение собственных военных запасов.

Кроме того, 15 декабря в Пентагоне указали на необходимость выбора между боеготовностью США и помощью Украине, так как вскоре средства закончатся. По словам официального представителя Пентагона Патрика Райдера, на помощь Украине отводится $4,4 млрд, а на финансирование армии США всего $1 млрд.

6 декабря республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. Они в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы. 10 декабря в Белом доме заявили, что у США остался $1 млрд на восполнение собственных запасов вооружений, которые истощаются из-за регулярных поставок на Украину.

В связи с этим конгресс призвали утвердить запрос Белого дома на выделение дополнительных $60 млрд на помощь Украине. Оппозиция из Республиканской партии тормозила процесс, поскольку большая часть обсуждаемой помощи Украине «остается дома».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.