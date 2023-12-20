Канадские наемники признали проигрыш Украины в конфликте

Канадские наемники признали сложность положения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии соприкосновения из-за продвижения российских солдат. Об этом сообщила канадская газета The Globe and Mail со ссылкой на двух наемников Дейва и Джастина Смитов.

Наемники сообщили о больших потерях. По их словам, они сами не понимают, что делают на Украине.

По словам наемников, основной проблемой для Украины стало ослабление внимания к ней со стороны западных стран и замедление поставок военной помощи.

Как указали наемники, в настоящее время украинское контрнаступление сменилось наступлением российской армии, которая превосходит противника по численности солдат, количеству танков и артиллерии.

«Российские пехотинцы продолжают идти вперед. Россия похожа на персонажа видеоигры, который постоянно возрождается», — приводит газета слова одного из канадских наемников.

Ранее, 19 декабря, министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии ведомства озвучил потери ВСУ, которые с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. Глава Минобороны рассказал, что ВС России уничтожили более 5800 иностранных наемников, из них 1427 — из Польши, 466 — из США, 344 — из Великобритании. Также на территории Украины были ликвидированы 103 военных преступника, проявивших особую жестокость.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что РФ не откажется от целей спецоперации. Он подчеркнул, что противник несет значительные потери и уже растратил свои резервы, «пытаясь показать хозяину результаты». Кроме того, глава государства указал на рухнувший миф о неуязвимости западной военной техники.

14 декабря директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что контрнаступление ВСУ обернулось полным провалом. Киевский режим не добился никаких успехов на поле боя, но понес при этом чувствительные, отчасти невосполнимые потери в живой силе и военной технике, уточнил глава СВР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.