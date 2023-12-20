Балицкий указал на снижение количества атак ВСУ на запорожском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти не проводят активные атакующие действия на запорожском участке фронта, противник «выдохся» и несет большие потери, инициатива полностью на стороне России. Такие заявления 20 декабря в интервью «РИА Новости» сделал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Всё познается в сравнении. Если говорить о том, как это было летом, осенью и как это сейчас, то это три разных подхода к ведению боевых действий. Во-первых, наши ребята очень грамотно сегодня ведут активную оборону. Противник выдохся настолько, что практически атакующих действий почти не ведет. Это единичные случаи», — рассказал он.

По словам Балицкого, украинская армия еще пытается провести «некоторые контратаки» со стороны Работино, однако в настоящее время по всему фронту «инициатива полностью у наших военных», в то время как противник несет «очень высокие потери». Он также рассказал, что украинская группировка «Марун» покинула запорожское направление, на котором раньше вела боевые действия.

«Сегодня они вынуждены растаскивать по всему фронту свои силы, и мы сегодня видим, что с нашего направления в значительной степени были сняты подразделения боеспособные и отправлены в сторону донецкого и херсонского направлений — там, где у них всё хуже, чем у нас», — сказал губернатор.

Балицкий отметил, что Вооруженные силы (ВС) РФ «практически полностью обезглавили противника» с точки зрения наступательных действий командования ВСУ.

Накануне, 19 декабря, Минобороны РФ сообщило, что подразделения беспилотной авиации Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили пехоту украинской армии при помощи квадрокоптеров со сбросами в районе села Вербовое на запорожском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».