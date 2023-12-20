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Гаврилов указал на игнорирование угрозы попадания оружия для Киева к экстремистам

Гаврилов: НАТО и ЕС игнорируют угрозу попадания оружия для Киева к экстремистам
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Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Embassy Kyiv Ukraine
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Страны НАТО И ЕС игнорируют возможность попадания оружия, переданного Украине, к экстремистам. Об этом 20 декабря в интервью «РИА Новости» заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Страны НАТО и Евросоюза последовательно игнорируют угрозу попадания современного высокоточного оружия в руки национал-радикалов, террористов и экстремистов не только на Украине, но и за ее пределами, что с учетом высоких рисков для международной безопасности приравнивается к потворству странами Запада террористической деятельности», — подчеркнул Гаврилов.

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Ранее, 7 декабря, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сказал, что поставляемые Западом вооружения Украине попадают в страны Ближнего Востока, Европы, Африки и Латинской Америки. По его словам, это представляет серьезную угрозу, поскольку происходит бесконтрольное распространение оружия.

23 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что неконтролируемое движение оружия, которое происходит через территорию Украины, представляет потенциальную угрозу для всего мира.

До этого, 27 октября, Полянский заявил, что примерно 20% военного оружия, которое поставляется Западом киевским властям, уходит на черный рынок.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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