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Гаврилов указал на невозможность изоляции России после встречи ОБСЕ

Гаврилов: встреча ОБСЕ в Скопье показала, что Россию нельзя изолировать
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Фото: РИА Новости/МИД РФ
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Участие главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье продемонстрировало тот факт, что Россию нельзя изолировать. Об этом 20 декабря заявил в интервью ТАСС глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Скопье в первую очередь продемонстрировал невозможность изолировать нашу страну, выбросить ее из общеевропейского диалога по вопросам безопасности. Все крики на Западе о невозможности участия министра иностранных дел России Лаврова мгновенно затихли, как только встал вопрос о перспективном функционировании самой организации», — отметил дипломат.

По словам Гаврилова, российская делегация «спокойно, но жестко» донесла свою позицию на заседании. Он обратил внимание на то, что в некоторых европейских СМИ даже не было освещения темы СМИД ОБСЕ, поскольку они постарались избежать возникновения вопросов у читателей о том, как российские представители могут продолжать участие в диалоге Европы.

Дипломат добавил, что «это еще раз демонстрирует заинтересованность западного конгломерата, несмотря на всю риторику и пропаганду, в участии нашей страны в обсуждении будущего общеевропейской безопасности».

Четкая деградация: за что Лавров раскритиковал ОБСЕ
И справится ли Мальта с нынешним кризисом организации

Ранее, 1 декабря, Лавров по итогам участия в министерской встрече ОБСЕ заявил о полной деградации всего созданного в рамках организации по трем направлениям безопасности. По его словам, страны Запада не извлекли никаких уроков из своей провальной линии на разрушение ОБСЕ и продолжают добивать организацию.

Позднее председатель организации, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи заявил, что существуют легальный и политический аргументы, чтобы исключить Россию из ОБСЕ. Но, по его словам, внутри организации есть расхождения во мнениях по этому вопросу, поэтому на данный момент дискуссия исчерпана.

Совет министров иностранных дел ОБСЕ прошел в Скопье 30 ноября и 1 декабря. Двухдневный формат мероприятия включил пленарные заседания и другие события в рамках совета и на его полях. В программе Лаврова были запланированы как многосторонние, так и двусторонние переговоры.

В ходе саммита государства — члены ОБСЕ достигли консенсуса о назначении Мальты председателем организации в 2024 году. Глава министерства иностранных и европейских дел и торговли Мальты Иан Борч, в свою очередь, сообщил, что нынешний председатель ОБСЕ ранее просил его взять на себя эту роль на следующий год. Он отметил, что вступит в должность 1 декабря.

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