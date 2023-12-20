Захарова оценила позиции стран в палестино-израильском конфликте

Страны Ближнего Востока придерживаются ответственной позиции по палестино-израильскому конфликту, прилагая усилия к тому, чтобы он не перерос в более глобальный. Об этом во вторник, 19 декабря, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Они [Западные страны. — Ред.] расшатывают его [Ближневосточный регион. — Ред.] долго. Другое дело, что страны региона, мне кажется, изжили иллюзии и прекрасно понимают, что их стабильность, будущее и счастье в их руках, а не в руках тех, кто обещает много, кому они уже раньше пытались делегировать свою судьбу, а получали в конце концов якобы волны «арабской весны», а на самом деле — вмешательство во внутренние дела и перекройку региона», — отметила Захарова.

Также она затронула позицию России относительно палестино-израильского конфликта. По словам Захаровой, решение этого конфликта стоит за реализацией плана двух государств, где Восточный Иерусалим — столица Палестины.

«Мы слышим позицию стран региона, которые солидарны с нашим видением, или мы близки к их позиции, а их позиция многострадальная, выстраданная. Не думаю, что здесь надо искать оголтелый национализм, в чем-то обвинять кого-то, здесь нужно искать выход из ситуации. Здесь нужно видеть корни и первопричины того, что происходит. Не всем нравится, когда подобное звучит, но это честно по отношению к людям, которые там живут, и потому, что это правда, и потому, что это должно сработать», — подчеркнула Захарова.

Ранее, 7 декабря, Захарова заявила об отсутствии надежды на скорое прекращение огня в Газе. Она также подчеркнула, что ситуация на Ближнем Востоке была во многом спровоцирована США и их «разнузданностью в реализации собственной исключительности».

Тогда же советник в офисе премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман заявил, что Израиль не намерен возвращаться за стол переговоров по вопросу гуманитарного перемирия в секторе Газа. По его словам, именно жесткое и решительное применение военной силы вынудило ХАМАС требовать гуманитарного перемирия.

6 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация с продолжающимся палестино-израильским конфликтом вызывает обеспокоенность. По его словам, все хотели бы продолжения гуманитарной паузы в боевых действиях, но ситуация снова вернулась в военное русло.

До этого, 1 декабря, исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел заявила, что, если организация не сможет доставить нуждающимся воду, еду, медикаменты, одеяла и теплую одежду, сектор Газа ждет гуманитарная катастрофа. Рассел также призвала стороны конфликта обеспечить защиту детей и оказание им помощи в соответствии с их обязательствами по международному гуманитарному праву.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.