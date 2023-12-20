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Синоптики спрогнозировали небольшие осадки 20 декабря в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачно, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега и гололедица — такая погода ожидает жителей столичного региона в среду, 20 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне +1…+3 градусов. Ночью ожидается –1…+1.

В Московской области прогнозируют –1…+4 градуса, ночью столбики термометров опустятся до –3…+2.

Ожидается юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/c.

Атмосферное давление составит 735 мм ртутного столба.

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19 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве до конца недели сохранится оттепель, но к понедельнику, 25 декабря, ожидается понижение температуры до –3…–5 градусов и небольшие морозы.

Накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил в беседе с «Известиями», что практически до конца текущей недели жителей Москвы ожидает погода с плюсовой температурой воздуха, на фоне чего в столицу придут мокрый снег и гололедица.

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