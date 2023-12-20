Израиль выразил готовность к перемирию ради освобождения заложников

Израиль работает над сделкой, которая включает в себя освобождение от 30 до 40 заложников ХАМАС в обмен на перемирие. Об этом сообщил израильский телеканал Channel 12.

Уточняется, что в первую очередь речь идет об освобождении женщин, пожилых людей и лиц с физическими и психическими заболеваниями. В обмен Израиль пообещал несколько поэтапных гуманитарных пауз в секторе Газа, продолжительность которых будет зависеть от числа освобождаемых.

«Сделка, если она состоится, будет сложной и потребует высокой цены», — приводит телеканал слова сотрудника службы безопасности.

Ожидается, что заключению сделки будет предшествовать долгий процесс переговоров для согласования всех условий.

Ранее в этот день сообщалось, что президент страны Ицхак Герцог на встрече с послами заявил о готовности Израиля согласиться на еще одну гуманитарную паузу в секторе Газа ради освобождения заложников, захваченных движением ХАМАС.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 16 декабря намекнул, что ведутся новые переговоры о возвращении заложников, удерживаемых ХАМАС. Как отмечалось, глава израильской разведки встречался с премьер-министром Катара, страны-посредника в израильско-палестинском конфликте. Нетаньяху после встречи выступил с заявлением, в котором уклонился от вопроса о возможном перемирии, но подтвердил, что дал инструкции переговорной команде.

Ранее, 15 декабря, советник в офисе премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман рассказал, что на территории сектора Газа в плену ХАМАС остаются трое россиян, у которых также есть израильское гражданство. Изначально Москва передала список фамилий восьми россиян, находящихся в плену. Пока что из них освобождены лишь трое.

1 декабря истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.