Майор ЦАХАЛ рассказал о сроках зачистки севера Газы

Операция по зачистке на севере сектора Газа продлится еще несколько месяцев. Об этом рассказал в интервью «Известиям» майор, заместитель командира танкового батальона Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Алексей (фамилия не раскрывается по просьбе израильской армии).

«Мы будем воевать столько, сколько потребуется. Наша цель — вернуть всех похищенных заложников и полностью разрушить военно-политический потенциал ХАМАС. На севере, полагаю, это займет еще несколько хороших месяцев», — заявил он.

По его словам, сейчас Армия обороны Израиля действует четко и слаженно, проходя все дома и изымая из них оружие и боеприпасы.

«Это занимает время. Мы не на очередной операции, а на настоящей войне. Мы никуда не торопимся, у нас есть время, а у ХАМАС — нет. Наши подразделения становятся сильнее с каждым днем, — отметил он.

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«Мы никуда не торопимся, у нас есть время, а у ХАМАС — нет»