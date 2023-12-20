Эрмитаж и ГМИИ им. Пушкина покажут выставки натюрморта
В 2024 году два крупнейших российских музея зарубежного искусства — Эрмитаж и ГМИИ им. Пушкина — покажут крупные выставки натюрморта.
В Петербурге проект «Вся роскошь барокко. Франс Снейдерс и фламандская декоративная живопись» будет посвящен демонстрации голландских представителей жанра во главе со Снейдерсом, мастером изображения снеди, фруктов и букетов. В Москве помимо работ Снейдерса покажут еще и отдельную выставку-исследование «Цветы, плоды, музыкальные инструменты в итальянской живописи эпохи барокко». В экспозицию войдет свыше 60 работ.
«Все вещи на обеих выставках натюрморта — из российских собраний. При этом экспозиция Снейдерса будет у нас отличаться от эрмитажной, мы дополним ее некоторыми нашими произведениями», — рассказала «Известиям» первый заместитель директора ГМИИ им. А.С. Пушкина Дарья Парфёненко.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
С хлебом единым: музеи сделают ставку на натюрморты и классиков