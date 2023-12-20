В Ирландии подтвердили разговор премьера с пранкерами в этом году
В офисе премьера Ирландии Лео Варадкара подтвердили, что он в этом году общался с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). Об этом 18 декабря сообщило ирландское издание Business Post.
«Ранее в этом году премьер-министр принял участие в виртуальной встрече, исходя из того, что он говорил с представителем комиссии Африканского союза. Премьер-министр досрочно прекратил разговор из-за подозрений касательно его характера и порядка его ведения», — приводит издание слова представителя Варадкара.
Авторы статьи также отметили, что офис ирландского премьера назвал выложенный в Сеть материал якобы «подделанным», и сообщил, что он «не отражает того, что на самом деле произошло во время разговора».
Ранее в этот день российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали видео разговора с ирландским премьер-министром Лео Варадкаром. В ходе диалога премьер-министр признался, что не видит Украину в Евросоюзе. Он отметил, что присоединение к союзу займет много лет, как требуется время на приведение Украины к определенным европейским стандартам. Ирландии для этого понадобилось 15 или 20 лет, рассказал политик. Также он рассказал о желании вернуть Северную Ирландию в Великобритании «в родную гавань».
Позднее пранкер Вован (Владимир Кузнецов) в беседе с «Известиями» рассказал, что с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром получилось связаться от имени африканского политика. По его словам, разговор организовывался долго, премьер даже переносил встречу. Пранкер рассказал, что в разговоре особых неожиданностей не было и в целом премьер говорил согласно риторике Запада, однако Варадкар сказал, что до сих пор относит Великобританию, США и Францию к колониальным державам.