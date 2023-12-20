США ввели санкции против иранских граждан и компаний из других стран
Американские власти внесли в санкционный список по Ирану и нераспространению оружия массового уничтожения (ОМУ) четыре физических лица и десять организаций. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщил минфин США на своем официальном сайте.
В документе указывается, что под американские санкции попали три гражданина Ирана и один индонезиец.
Помимо этого, в санкционном списке числятся четыре иранские компании, четыре организации, зарегистрированные в Малайзии, одна компания из Гонконга и одна фирма из Индонезии.
Как уточнили в ведомстве, попавшие в перечень физические и юридические лица якобы связаны с поставками произведенных в Соединенных Штатах, а также других странах деталей, которые используются для создания в Иране беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Ранее, 15 сентября, министерство финансов США обновило санкционный список в отношении Ирана, куда теперь были внесены три основных иранских СМИ. Ограничения были наложены на информационные агентства Fars и Tasnim, а также телеканал Press TV. В американском ведомстве заявили, что контролируемые государством СМИ Ирана сыграли ключевую роль в подавлении режимов протестов, в том числе связанных со смертью иранки Махсы Амини.
10 августа госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что США не станут смягчать санкции в отношении Ирана, даже когда со страной произойдет обмен заключенными и находящиеся в тюрьмах Ирана американцы вернутся домой. О том, что Иран и США решили пойти на сделку по обмену заключенными, стало известно в тот же день.
До этого, 10 марта, Белый дом сообщил, что США продлили санкции в отношении Тегерана еще на год. Президент США Джо Байден заявил, что действия и политика иранских властей представляют «исключительную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов».