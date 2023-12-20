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Митинг в Белграде против итогов выборов перерос в потасовку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Митинг против итогов выборов в Сербии вылился в потасовку. Об этом 19 декабря сообщил корреспондент «Известий».

На кадрах видна группа из нескольких сотен человек, которые перекрыли дорогу. Протестующие кричали и кидались друг в друга стеклянными бутылками.

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Ранее, 19 декабря, сообщалось, что протестующие, которые не согласны с предварительными результатами выборов в Сербии, перекрыли улицу перед зданием избиркома в Белграде. Лидеры оппозиции объявили голодовку до тех пор, пока сербские власти не признают фальсификации при проведении голосования и подсчете предварительных результатов.

18 декабря в центре Белграда, столице Сербии, тысячи человек блокировали центральные улицы и окружили правительственные здания с требованием отменить результаты прошедших выборов. Они обвиняют власти в фальсификациях, вбросах подписей, подкупе избирателей и несправедливой конкуренции. Примечательно, что организаторами протестов выступили исключительно прозападные партии, которые уже много лет находятся в оппозиции и выступают с критикой курса властей Сербии на независимую политику.

Ранее в этот день сербский лидер Александр Вучич заявил о получении коалицией правящей партии абсолютного большинства в парламенте. Тогда он отметил, что коалиция «Сербия не должна останавливаться» получит не менее 127 депутатских мандатов из 250. Также, по данным Вучича, будет получено не менее 67 из 120 мест в парламенте автономного края.

Накануне, 17 декабря, в Сербии прошли выборы 250 депутатов скупщины (однопалатного парламента), властей автономного края Воеводина и органов местного самоуправления. В них приняли участие кандидаты от 18 политических партий и коалиций.

На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России внимательно следят за итогами парламентских выборов в Сербии. Он подчеркнул, что эти выборы являются внутренним делом сербского государства. Кроме того, в Кремле надеются на продолжение дружбы РФ и Сербии, а также на взаимовыгодное и уважительное взаимодействие двух стран, добавил Песков.

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