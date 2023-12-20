Реклама
Прямой эфир
Интернет и технологии
В РФ разработали нейросеть для определения владельцев Telegram-каналов
Общество
Наследников участников СВО освободят от пошлины за недвижимость
Мир
В Ирландии подтвердили разговор премьера с пранкерами в этом году
Мир
Митинг в Белграде против итогов выборов перерос в потасовку
Экономика
Госдума не будет оплачивать бензин депутатам на запрещенных иномарках
Мир
В США сообщили о продолжающихся попытках обмена Гершковича и Уилана
Мир
Тель-Авив указал на сильное ухудшение положения ХАМАС на севере Газы
Экономика
Путин постановил лишить Wintershall и OMV доли в российских активах
Общество
Только 5% работников заявили об удовлетворении своими доходами в 2023 году
Общество
Более 40% россиян ожидают стабильности в 2024 году
Мир
ГА ООН приняла резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма
Мир
Полянский призвал Украину сдаться по примеру Германии в 1945 году
Мир
Зеленский рассказал о последствиях для Украины победы Трампа на выборах
Мир
Лидер демократов США сообщил об отсутствии прогресса в сделке для помощи Украине
Спорт
Путин поручил создать центры подготовки сборных в ряде регионов РФ

В России оформили рекордное число полисов каско

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За январь–сентябрь этого года в России оформили рекордное число полисов каско как минимум за последние 10 лет, следует из статистики ЦБ, которую проанализировали «Известия». Всего заключили 6,1 млн таких договоров — на 53% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Охота на полис: рост цен на авто стимулирует россиян оформлять каско
Спрос на этот страховой продукт вырос в 1,5 раза, но потребители всё чаще переходят на усеченные программы

Физлица тоже купили максимальное количество полисов каско за девять месяцев этого года, подтвердили «Известиям» во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). За январь–сентябрь россияне заключили 4,6 млн таких договоров — на 39% больше, чем за аналогичный период 2022-го.

За год увеличилось предложение китайских и российских машин, за счет чего ускорились продажи новых авто, отмечается в обзоре ЦБ о деятельности страховщиков за III квартал. А на них, как правило, оформляется полис, в том числе из-за требований по кредиту. Также выросла доля застрахованных подержанных автомобилей из-за повышения их ценности для собственников, говорится в документе.

Кроме того, игроки начали активно предлагать мини-каско, что тоже повлияло на рост числа заключенных договоров, считает председатель совета ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ) Катерина Якунина. По ее словам, это помогает удешевить покрытие, но не дает полной защиты авто.

Клиенты стремились сэкономить и покупали полисы с франшизой и программы с ограниченным набором рисков, отметили в ВСС.

При этом средняя цена каско с полноценным покрытием в этом году выросла на 10–15%, оценил основатель ГТК-Холдинг Саид Залиев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Защитная акция: россияне оформили рекордное число полисов каско

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023