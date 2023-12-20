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Адвокат назвала правила запуска фейерверков

Адвокат Квартальнова: салюты можно запускать минимум в 20 м от жилых домов
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Фото: РИА Новости/Александр Патрин
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Адвокат Евгения Квартальнова напомнила, что наземные фейерверки и петарды, а также пиротехнические ракеты и салютные батареи допустимо запускать только в специально отведенных местах.

В беседе с порталом News.ru во вторник, 19 декабря, эксперт подчеркнула, что такие изделия можно использовать минимум в 20 м от людей, деревьев и жилых домов. Кроме того, над площадкой не должно быть электрических проводов, отмечает телеканал «360».

Квартальнова отметила, что запуск фейерверков и иной пиротехники возможет исключительно на улицах, вне любых помещений и зданий, за исключением бенгальских огней, хлопушек, холодных фонтанов и другой пиротехники первого класса, пишет сайт kp.ru.

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17 декабря юрист Юрий Капштык перечислил последствия нарушения правил использования салютов. По его словам, в частности, существует запрет на запуск фейерверков в заповедниках и национальных парках, а также на территориях объектов, представляющих историческую и культурную ценность, кладбищ и религиозных объектов. Нарушения правил применения салютов наказываются по ст. 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»).

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