Адвокат назвала правила запуска фейерверков
Адвокат Евгения Квартальнова напомнила, что наземные фейерверки и петарды, а также пиротехнические ракеты и салютные батареи допустимо запускать только в специально отведенных местах.
В беседе с порталом News.ru во вторник, 19 декабря, эксперт подчеркнула, что такие изделия можно использовать минимум в 20 м от людей, деревьев и жилых домов. Кроме того, над площадкой не должно быть электрических проводов, отмечает телеканал «360».
Квартальнова отметила, что запуск фейерверков и иной пиротехники возможет исключительно на улицах, вне любых помещений и зданий, за исключением бенгальских огней, хлопушек, холодных фонтанов и другой пиротехники первого класса, пишет сайт kp.ru.
17 декабря юрист Юрий Капштык перечислил последствия нарушения правил использования салютов. По его словам, в частности, существует запрет на запуск фейерверков в заповедниках и национальных парках, а также на территориях объектов, представляющих историческую и культурную ценность, кладбищ и религиозных объектов. Нарушения правил применения салютов наказываются по ст. 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»).