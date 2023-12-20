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Четверть россиян уверена в получении новогодней премии

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Только 26% россиян уверены в получении годовой премии в декабре 2023-го. Из них 14% рассказали о выплате в полном размере, а 12% — о частичной, следует из результатов декабрьского опроса hh.ru (есть у «Известий»).

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По сравнению с последним аналогичным исследованием сервиса, которое проводилось в пандемийном 2020-м, число сотрудников, уверенных в назначении им праздничной премии, увеличилось на 11 п.п. — три года назад только 15% рассчитывали на бонус.

При этом половина опрошенных (49%) заявила, что компания не планирует их премировать перед Новым годом. В организациях большинства из них это обычная практика, и лишь 4% рассказали о прекращении выплат только в 2023-м.

«В перспективе компании будут активнее использовать выплаты премий не только как элемент мотивации, но и как инструмент удержания работников. Это особенно важно в условиях дефицита на рынке труда и борьбы компаний за кадры», — считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

В быстро меняющейся экономической среде рынок труда предъявляет новые требования к конкурентоспособности применяемых бонусов, отметила профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова. По ее словам, основной тренд — это краткосрочное переменное вознаграждение.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Привести в бонус: лишь четверть россиян уверена в получении новогодней премии

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