Путин оценил грамотность и оперативность личного состава спецслужб РФ
Президент России Владимир Путин оценил грамотные и оперативные действия личного состава российских спецслужб в нынешних условиях, когда Россия сталкивается с серьезными вызовами. Об этом 20 декабря он сказал в видеообращении по случаю Дня работников органов безопасности РФ.
«Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, личный состав специальных служб действует грамотно и оперативно», — сказал глава государства.
Он также поблагодарил сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и Главного управления специальных программ, отметив высокий профессионализм при выполнении поставленных задач, а также смелость, решительность и четкую и слаженную работу.
Президент РФ напомнил, что «в исторической летописи отечественных органов безопасности много славных и героических страниц». Он выразил благодарность ветеранам спецслужб за их проделанную работу.
«Вы с честью выдержали многие нелегкие испытания, достойно защищали родину от внутренних и внешних угроз», — подчеркнул Путин.
Новость дополняется