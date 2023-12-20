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Путин указал на необходимость повышенного внимания к охране российских границ

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Фото: РИА Новости
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Президент России Владимир Путин подчеркнул, что охрана российских границ, особенно тех, что расположены по близости от линии боевого соприкосновения, требует повышенного внимания. Такое заявление 20 декабря он сделал в видеообращении по случаю Дня работников органов безопасности РФ.

Кроме того, глава государства призвал сотрудников российских органов безопасности оказывать необходимую помощь и поддержку жителям регионов, граничащих с Украиной.

«Повышенного внимания требует охрана государственных рубежей, особенно тех участков, которые находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. При этом прошу оказывать всю необходимую помощь и поддержку жителям приграничных регионов», — сказал Путин.

Также российский лидер заявил о необходимости обеспечить надежную работу предприятий, решающих оборонные и технологические задачи. Он отметил, что органам безопасности следует активнее противостоять угрозам в информационном пространстве, а также защищать гостайны и экономические интересы страны.

«Более активно нужно действовать и по всем другим ключевым направлениям, а это борьба с экстремизмом и коррупцией, с угрозами в информационном пространстве, защита государственной тайны, экономических интересов страны, обеспечение надежной работы отечественных компаний и предприятий. В том числе тех, которые решают сегодня важнейшие оборонные и технологические задачи», — сказал Путин.

«Мы мешать не будем, но свое не отдадим. Вот что все должны понять»
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Накануне, 19 декабря, президент РФ Владимир Путин вручил награды Героям России, после церемонии военнослужащие рассказали «Известиям» о своих подвигах.

Как отметил Герой России Вячеслав Мацкевич, после артподготовки он с товарищами пошел штурмовать опорный пункт националистов. Силы противника были в 5–6 раз больше. Герой России Евгений Кудинов рассказал, что после двух часов усиленной артподготовки его подразделению сообщили о двигающихся танках. Российский боец не видел танки, но слышал их звук, вышел на дорогу. Пехота, которая шла за танками, также была разбита российскими военнослужащими.

По словам Героя России Андрея Митяшина, он с личным составом батальона отправился выполнять боевые задачи. Личным примером он показывал сослуживцам, как надо действовать, потому что накопил боевой опыт с февраля 2022 года, с начала спецоперации на Украине.

Глава государства, награждая бойцов, также выразил уверенность в том, что Россия добьется всех целей в СВО и отстоит суверенитет и безопасность страны. Он отметил, что бойцы всех подразделений войск РФ действуют профессионально, мужественно, плечом к плечу.

До этого, 9 декабря, в День Героев Отечества, Путин заявил, что бескорыстие и преданность военных могут стать надежным ориентиром для молодого поколения. Этот ориентир, продолжил российский лидер, позволяет сверять верность своих помыслов и поступков, питает стремление стать лучше.

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