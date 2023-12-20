Тель-Авив указал на сильное ухудшение положения ХАМАС на севере Газы
Положение радикального палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа находится на стадии предколлапса. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщил советник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев в эфире телеканала CNN.
«На севере [Газы] было достаточно случаев сдачи [в плен] боевиков из ХАМАС. Мы [Израиль] считаем, что там [палестинское движение] приблизилось к коллапсу», — указал он.
Регев также отметил, что подобная ситуация может в скором времени сложиться для ХАМАС и на юге сектора Газа.
19 декабря стало известно, что город Джабалия на севере секторе Газа перешел под полный контроль Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Всего, по данным военных, в Джабалии было уничтожено около 1 тыс. боевиков ХАМАС. 3500 палестинцев были задержаны. В ЦАХАЛ отметили, что в городе находились тренировочные полигоны, командные центры, заводы по производству оружия и туннели.
Ранее, 9 декабря, начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что увидел признаки распада ХАМАС в секторе Газа. Халеви также призвал военных действовать усерднее, добавив, что Израилю нужно усилить нажим на ХАМАС.
8 декабря официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что бойцы палестинского движения ХАМАС стали всё чаще сдаваться в плен израильским военным. Как добавил Хагари, в числе задержанных ЦАХАЛ сил противника имеются и военные элитного подразделения ХАМАС «Нухба».
До этого, 5 декабря, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС теряет контроль над сектором Газа, а вооруженные формирования его сторонников несут потери. По словам Галанта, результаты действий ЦАХАЛ «очень значительны, впечатляющи и точны».
Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.