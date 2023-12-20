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Тель-Авив указал на сильное ухудшение положения ХАМАС на севере Газы

В Израиле сообщили, что положение ХАМАС на севере Газы близко к коллапсу
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Положение радикального палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа находится на стадии предколлапса. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщил советник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев в эфире телеканала CNN.

«На севере [Газы] было достаточно случаев сдачи [в плен] боевиков из ХАМАС. Мы [Израиль] считаем, что там [палестинское движение] приблизилось к коллапсу», — указал он.

Регев также отметил, что подобная ситуация может в скором времени сложиться для ХАМАС и на юге сектора Газа.

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19 декабря стало известно, что город Джабалия на севере секторе Газа перешел под полный контроль Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Всего, по данным военных, в Джабалии было уничтожено около 1 тыс. боевиков ХАМАС. 3500 палестинцев были задержаны. В ЦАХАЛ отметили, что в городе находились тренировочные полигоны, командные центры, заводы по производству оружия и туннели.

Ранее, 9 декабря, начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что увидел признаки распада ХАМАС в секторе Газа. Халеви также призвал военных действовать усерднее, добавив, что Израилю нужно усилить нажим на ХАМАС.

8 декабря официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что бойцы палестинского движения ХАМАС стали всё чаще сдаваться в плен израильским военным. Как добавил Хагари, в числе задержанных ЦАХАЛ сил противника имеются и военные элитного подразделения ХАМАС «Нухба».

До этого, 5 декабря, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС теряет контроль над сектором Газа, а вооруженные формирования его сторонников несут потери. По словам Галанта, результаты действий ЦАХАЛ «очень значительны, впечатляющи и точны».

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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