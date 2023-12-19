Полянский призвал Украину сдаться по примеру Германии в 1945 году
Положение в конфликте Украины в настоящее время всё больше напоминает Германию в 1945 году, вынужденную подписать акт о безоговорочной капитуляции. Об этом во вторник, 19 декабря, написал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в соцсети X (бывш. Twitter).
Заявление дипломата является комментарием на запись, где говорилось о необходимости начала призыва женщин в Вооруженные силы Украины (ВСУ).
«В самом деле, если немцы смогли это сделать [подписать безоговорочную капитуляцию] в 1945 году, то почему Украина не может?» — указал он.
Ранее, 6 декабря, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что деньги Запада только продлевают конфликт, но его завершение в пользу России не подлежит сомнению.
В тот же день американские власти оценили риск того, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией без дополнительной помощи со стороны США, как высокий. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что существует большой риск того, что Украина может проиграть.
Перед этим, 4 декабря, немецкий политолог Эйке Хамер рассказал, что Украину, от поддержки которой отказывается всё больше стран Европы, в ближайшем будущем ждет неминуемое поражение, как и блок НАТО, который не выдержал противостояния с Россией. Он добавил, что на этом фоне политическая ситуация в европейских странах стала очень шаткой. Кроме того, по мнению эксперта, Североатлантический альянс, фактически являющийся стороной конфликта, проиграл противостояние с Россией.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.