Сенаторы в США до сих пор не смогли согласовать сделку по ужесточению миграционного законодательства и защите границы страны, чтобы впоследствии выделить помощь Украине. С таким признанием 19 декабря выступил на брифинге лидер демократов в верхней палате американского конгресса Чак Шумер.

«Хотя мы и достигли значительного прогресса за последнюю неделю по защите границ, все с обеих сторон согласны, что нужно больше времени», — сказал он.

Лидер демократов отметил, что попытки в достижении соглашения представляют собой «сложный вопрос», однако он выразил надежду на то, что стороны смогут достичь большего прогресса после возвращения с новогодних праздников в январе.

Ранее в этот день официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил о невозможности оказания помощи Украине в обход конгресса США. Он добавил, что у Вашингтона нет «волшебного горшочка», откуда можно было бы черпать помощь Киеву без решения конгресса о дополнительном финансировании.

Также эксперт Эллиот Акерман в статье для американского журнала Time заявил, что страны Запада никогда не планировали передавать Киеву мощное оружие, с помощью которого украинская армия могла бы получить преимущество в зоне боевых действий с Россией.

Накануне, 18 декабря, агентство Bloomberg со ссылкой на письмо контролера Пентагона Майкла Маккорда сообщило, что у минобороны США закончатся деньги на замену оружия, отправленного на Украину, к 30 декабря, если конгресс не одобрит новое финансирование. В агентстве обратили внимание на то, что американское военное ведомство впервые рассказало о точной дате исчерпания ресурсов на поддержку киевского режима.

В этот же день координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил о последнем пакете помощи Украине из-за исчерпания ресурсов. Он рассказал, что без решения конгресса США у руководства государства больше нет финансовых ресурсов на поддержку ВСУ. Также он отметил, что остаток средств, заложенных США для помощи ВСУ, был направлен на восполнение собственных военных запасов.

Ранее, 17 декабря, сенатор-демократ Джо Манчин сообщил, что американские власти могут ограничить число украинских беженцев, которым разрешено находиться на американской территории, в рамках предстоящей сделки сенаторов-республиканцев с администрацией Байдена по ужесточению миграционного законодательства и охране границы в обмен на новую помощь Киеву.

Кроме того, 15 декабря в Пентагоне указали на необходимость выбора между боеготовностью США и помощью Украине, так как вскоре средства закончатся. По словам официального представителя Пентагона Патрика Райдера, на помощь Украине отводится $4,4 млрд, а на финансирование армии США всего $1 млрд.

6 декабря республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. Они в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы. 10 декабря в Белом доме заявили, что у США остался $1 млрд на восполнение собственных запасов вооружений, которые истощаются из-за регулярных поставок на Украину.

В связи с этим конгресс призвали утвердить запрос Белого дома на выделение дополнительных $60 млрд на помощь Украине. Оппозиция из Республиканской партии тормозила процесс, поскольку большая часть обсуждаемой помощи Украине «остается дома».

14 декабря Кирби упрекнул республиканцев в том, что они оставляют Украину без помощи, уходя на новогодние каникулы и не согласовав запрос о новом пакете военной помощи.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.