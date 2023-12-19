Арестован еще один напавший на полицию участник конфликта у рынка «Садовод»
Кузьминский суд Москвы арестовал еще одного предполагаемого участника конфликта, связанного с нападением на полицейских возле столичного рынка «Садовод», в отношении мужчины возбудили два уголовных дела. Об этом 19 декабря ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
«Суд рассмотрел ходатайство следствия и избрал в отношении Изатулло Нарзуллоева, обвиняемого по ч. 1 ст. 218 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни») и 213 УК РФ («Хулиганство»), меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 16 февраля 2024 года», — рассказали собеседники агентства.
МВД России 16 декабря сообщило о задержании 82 человек после массовой потасовки у «Садовода». Позднее, 18 декабря, сообщалось, что Люблинский районный суд Москвы назначил административный арест 51 участнику потасовки около рынка «Садовод» за неподчинение сотрудникам полиции, еще 22 человек выдворят из России.
Инцидент произошел ранее на улице Верхние Поля. Сначала 21-летний водитель при проверке документов не подчинился требованиям инспектора ДПС, попытался скрыться и протащил полицейского на капоте несколько метров. Затем он вышел из автомобиля и несколько раз ударил правоохранителя.
Во время задержания у него произошел приступ эпилепсии. Пока полицейские пытались оказать мужчине помощь, к ним подошла группа агрессивно настроенных граждан. Они попытались оттеснить полицейских от задержанного, повредили ножом колесо служебной машины.
Возбуждены и расследуются уголовные дела по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»).
Водитель задержан, до 16 февраля 2024 года он будет находиться под арестом. Фигурант своей вины не признал. По данным «Известий», арестованным является гражданин Таджикистана Сухроб Ю. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании данного дела.