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Мужчина попал под грузовой поезд в Псковской области

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Мужчина получил травму на железной дороге в Локнянском районе Псковской области, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Инцидент произошел 18 декабря около 14:00. В дежурную часть поступило сообщение, что на станции Стримовичи грузовой поезд травмировал мужчину. Пострадавшим оказался 47-летний местный житель, пишет Псковская лента новостей.

Выяснилось, что пскович подлез под вагон «хвоста» стоящего грузового поезда и не успел выбраться из-под него после начала движения состава. Мужчину госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Великие Луки проводят проверку. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, отмечает Псковское агентство информации.

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