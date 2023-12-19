Мужчина попал под грузовой поезд в Псковской области
Мужчина получил травму на железной дороге в Локнянском районе Псковской области, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.
Инцидент произошел 18 декабря около 14:00. В дежурную часть поступило сообщение, что на станции Стримовичи грузовой поезд травмировал мужчину. Пострадавшим оказался 47-летний местный житель, пишет Псковская лента новостей.
Выяснилось, что пскович подлез под вагон «хвоста» стоящего грузового поезда и не успел выбраться из-под него после начала движения состава. Мужчину госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Великие Луки проводят проверку. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, отмечает Псковское агентство информации.