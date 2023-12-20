Скорость для света: как прошла премьера фильма «Феррари» с Пенелопой Крус

Сценарист Андрей Золотарев, актриса Дина Корзун, олимпийский чемпион Никита Нагорный посетили светскую премьеру байопика об Энцо Феррари — основателе знаменитой автомобилестроительной компании. Главные роли в картине сыграли Адам Драйвер, Пенелопа Крус и Шейлин Вудли. В России в прокат лента о создателе культового бренда выйдет 21 декабря — на четыре дня раньше, чем в большинстве стран . А впервые ее показали еще на Венецианском кинофестивале в конце августа, где в числе зрителей были и корреспонденты «Известий».

Красное на черном

Еще за несколько недель до премьеры фильма «Феррари» о создателе одного из самых известных в мире автомобильных брендов в России вышли его мемуары — книга под названием «Мои ужасные радости. История моей жизни». На страницах — биография и карьерный путь конструктора, рассказы о его современниках и смерть, которая, кажется, была спутником жизни Энцо. В 1956-м он потерял сына. А после череды неизбежных несчастных случаев на гонках в газетах Феррари и вовсе окрестили Сатурном, пожирающим своих детей. Об одной из катастроф рассказывает новый фильм.

И если Ferrari принято считать символом роскоши, безупречной красоты и недоступности, то и первый показ в Москве планировался под стать — только для избранных. Хотя до финиша добралось не так много звезд. Чаще светские премьеры проходят в «Художественном» или в «Октябре». В этот раз она прошла в столичном кинотеатре «Синема Парк Мосфильм».

Актриса Дина Корзун Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Ferrari ассоциируется с Италией. Мой муж, кстати, на четверть итальянец. Ferrari — это гонки, это скорость, это страсть, это жизнь! Мне любопытно! — поделилась с «Известиями» ожиданиями актриса Дина Корзун, которая приехала одной из первых.

Балом в этот вечер правил красно-черный. Дресс-код гости послушно поддержали. Ирина Хакамада, например, появилась в алом пальто в пол. Среди гостей были также олимпийский чемпион Никита Нагорный, фотограф и бывший муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков, блогер Милана Пич, комик и актер дубляжа Карен Арутюнов. Последний признался, что у него сейчас своя гонка — предновогодняя, но выкроить вечер на просмотр он смог.

Комик и актер дубляжа Карен Арутюнов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Я хожу с ноутбуком, на ходу дописываю сценарий, ем попкорн, думаю о подарках родным и близким на Новый год. Всё это требует бешеной скорости, как у Ferrari, — пошутил он. — Я сам бывал на гонках. Скорость в хорошем смысле возбуждает, мотивирует. Когда ты слышишь рев двигателя, столько мыслей крутых в голове. Слово «Феррари» ассоциируется с бешеной скоростью. Но это малая часть успеха проекта, если так можно сказать. Я думаю, всё благодаря человеческому фактору, благодаря труду самого господина Феррари. Это история успеха, к которой каждый должен стремиться, не опускать руки.

Гостей угощали шампанским. Из необычного — встречали гонщицы, которые раздавали всем сигнальные флажки. На втором этаже расположилась фотогалерея Гран-при России 2016 года. А в одном из зрительных залов прямо на сцене припарковали шикарное красное авто. Ностальгическими чувствами делился с «Известиями» актер Иван Николаев, которого зрители помнят по роли красавчика Вика из сериала «Клуб».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Я лет двенадцать назад принимал участие в потрясающем заезде по Италии на машинах Ferrari. Его устраивала одна компания. По-моему, было 16 машин Ferrari Alfa Romeo. С профессиональными гонщиками мы несколько дней путешествовали по Тоскане, посетили завод, где собирают машины. Я там купил себе в качестве сувенира жилетки, которые ношу уже 12 лет. Был трек, где мы разгонялись до 250 км/ч. Так себе ощущения, но на всю жизнь. Интересно посмотреть фильм о создателе культовой машины, — сказал он «Известиям».

Гонка за «Оскаром»

Открыл показ рев мотора уезжающей со сцены машины. «Известия», в отличие от столичной публики, посмотрели фильм еще раньше — 31 августа на 80-м Венецианском международном кинофестивале.

Там ленту представили четырехкратный номинант на «Оскар», режиссер Майкл Манн, снявший «Схватку» (1995) и «Последнего из могикан» (1992), а также исполнитель главной роли Адам Драйвер. Он известен зрителю по недавнему «Дому Gucci», где сыграл другого знакового итальянца Маурицио Гуччи. В каст также вошли Пенелопа Крус (жена Феррари Лаура) и Шейлин Вудли в роли его любовницы Лины Ларди. Актриса известна по «Дивергенту» и сериалу «Большая маленькая ложь». Впрочем, даже самые громкие имена — не гарантия успеха, поделился мыслями с «Известиями» до показа сценарист Андрей Золотарев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Я с работами режиссера Майкла Манна знаком. Но я стараюсь на премьерах, когда еще нет информационного фона, пытаться с чистого листа воспринимать кино. Мне кажется, самое правильное, что можно сделать, — это ничего не читать, ничего не смотреть, прийти и в отрыве от личности режиссера и личностей актеров пытаться получить удовольствие от того кино, которое они представляют. Личность режиссера — это только гарантия качества, как штамп ГОСТа. Поставили, у нас есть большая вероятность получить хорошее кино. Но получим ли мы его, мы не знаем. Поэтому, чтобы не быть разочарованным, чтобы воспринимать историю в отрыве от других фильмов, лучше об этом не думать, — считает сценарист.

А вот что касается авто, признался «Известиям» Андрей Золотарев, больше ему нравится другой бренд.

— Ездил на Ferrari в тематическом парке в Абу-Даби. Мне больше Lamborghini нравится, да простят меня создатели. Она круче, — считает он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Сам фильм посвящен не всей биографии гениального конструктора, а всего лишь небольшому отрезку его жизни, но знаковому и впечатляющему. Действие разворачивается в Италии в конце 50-х. Энцо Феррари переживает кризис по всем фронтам — семейный после потери сына, карьерный из-за угрозы банкротства фирмы. Тем более что горит он не производством авто, а гонками. Но участие в них ужасно дорогое, да и команде «Феррари» в них особо не везет. Чтобы наладить дела, ему нужна победа. Энцо решается принять участие в грандиозной и опасной гонке на выносливость Mille Miglia. Картина наполнена сценами, от которых захватывает дух: рисковые заезды на невозможных скоростях, некоторые из них заканчиваются страшными авариями, показанными во всех подробностях.