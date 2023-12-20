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Заммэра Москвы Сергунина рассказала об истории «Путешествия в Рождество»

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Столичный фестиваль «Путешествие в Рождество» — самый посещаемый зимний фестиваль России. В этом году он проводится уже в десятый раз, заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«За праздничным настроением не обязательно ехать в центр, ведь площадки работают по всему городу. Посетители приходят вместе с семьей и друзьями, пробуют блюда фестивального меню, присматривают сувениры родным и близким. Каждый год их ждут концерты, творческие и спортивные занятия, театрализованные постановки», — отметила Сергунина.

История крупнейшего зимнего фестиваля столицы началась в 2012 году. В декабре того года на Манежной площади открылась Страсбургская рождественская ярмарка. Гости могли попробовать разные блюда и присмотреть подарки друзьям. За две недели площадку посетили 600 тыс. человек. Проведение ярмарки решили сделать традицией.

Следующей зимой состоялся первый фестиваль «Путешествие в Рождество». В городе обустроили 34 праздничные площадки: работали шале и рождественские базары. Мероприятие тогда посетили 6 млн человек. С каждый годом фестиваль становился все масштабнее, ставил национальные и мировые рекорды.

В 2017 году организаторы фестиваля превратили центр Москвы в огромные театральные подмостки. На Тверской улице прошло больше 150 представлений.

В 2018 году для любителей активных видов спорта провели мототриал, а на Моховой установили биг-эйр — огромную конструкцию для прыжков на лыжах и сноуборде.

В 2019 году «Путешествие в Рождество», которое было посвящено космической теме, посетили более 26 млн человек. Гости качались на «космических» качелях, катались по зиплайн-трассе и смотрели зрелищные хайлайн-шоу.

В 2020 году фестиваль не проводили из-за пандемии, зато в декабре 2021-го программа проводилась на 27 тематических площадках. В следующем году для гостей устроили необычные мастер-классы: участники делали 3D-модели елочной игрушки и даже играли в лазерные шахматы. Тогда же состоялся первый всероссийский слет Дедов Морозов.

В этом году «Путешествие в Рождество» проходит с 15 декабря по 8 января.

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