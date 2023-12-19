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В Тамбовской области вырос спрос на дрова

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У жителей Тамбовской области растет спрос на дрова. По данным на 19 декабря, населению региона поставили 2 т 631 кг дров (2631 куб. м), сообщает пресс-служба департамента лесного хозяйства в своих соцсетях.

Так, только по Уварово и Уваровскому округу направлено 1163 куб. м. дров на сумму 3,65 млн рублей. Также дрова поступили в Ржаксинский округ (928 куб. м) и Инжавинский округ (540 куб. м).

Как отмечает ИА «ОнлайнТамбов.Ру», лесхозы работают по обеспечению граждан топливными дровами, в частности, по линии социальной защиты. Дрова в основном поставляют в колотом виде.

Ранее эксперт рассказал о бюджетных способах для отопления частного дома в зимний период. Среди них — использование пеллет и древесных топливных гранул.

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