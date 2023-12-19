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WSJ признала Владимира Путина геополитическим победителем года

The Wall Street Journal объявила Путина геополитическим победителем года
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Фото: РИА Новости/Сергей Фадеичев
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Президент России Владимир Путин стал геополитическим победителем года по версии The Wall Street Journal. Об этом газета сообщила 18 декабря.

«Победители года: Путин, Маск и экономика США, наряду с Тейлор Свифт и Верховным судом», — пишет геополитический обозреватель Джерард Бейкер.

Журналист отметил, что украинское контрнаступление оказалось неэффективным, экономика России справилась с западными санкциями, при этом решимость европейских лидеров относительно конфликта на Украине угасает, а американская поддержка ослабевает.

«Путин демонстрирует жестокое преимущество стратегического терпения», — констатирует Бейкер.

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Между тем 19 декабря заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил Евросоюзу (ЕС) благодарность за рост российской экономики. Он заявил, что ВВП РФ растет на фоне рецессии экономики ЕС. ВВП РФ прибавил 5,5% в годовом выражении в III квартале и 7,8% во II, подчеркнул Медведев. По его словам, объединению пора задуматься об очередном пакете санкций.

Также депутат Европарламента от немецкой партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Бек заявил, что антироссийские санкции не оказали желаемого эффекта. Он отметил, что санкции вредят больше Евросоюзу, нежели России. Также он подчеркнул, что Европа находится «в очень плохой форме» и в этой ситуации власти ведут себя неподобающим образом.

В этот же день зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов заявил «Известиям», что Евросоюз вредит сам себе, вводя новые антироссийские санкции. Парламентарий подчеркнул, что новыми рестрикциями Запад пытается компенсировать провал Украины на поле боя.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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