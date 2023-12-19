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В ЦАХАЛ заявили об оперативном контроле Джабалии на севере сектора Газа

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Фото: REUTERS/Yossi Zeliger
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Город Джабалия на севере секторе Газа перешел под полный контроль Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом 19 декабря сообщил командир 162-й дивизии Ицик Коэн.

«162-я дивизия осуществляет оперативный контроль в Джабалии. Это уже не та Джабалия, какой была раньше. Мы убили в Джабалии сотни террористов и арестовали около 500 подозреваемых в террористической деятельности, некоторые из которых принимали участие в событиях 7 октября», — приводит его слова газета The Times of Israel.

Всего, по данным военных, в Джабалии было уничтожено около 1 тыс. боевиков движения ХАМАС. 3500 палестинцев были задержаны. В ЦАХАЛ отметили, что в городе находились тренировочные полигоны, командные центры, заводы по производству оружия и туннели.

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Накануне в ЦАХАЛ рассказали, что в ходе оперативных мероприятий в Джабалии военнослужащие обнаружили в доме одного из высокопоставленных террористов ХАМАС денежные средства на сумму $1,3 млн.

17 декабря стало известно, что ЦАХАЛ обнаружила оружие в инкубаторах медицинского центра в секторе Газа. По подозрению в терроризме израильтяне задержали около 90 человек, среди них были причастные к нападению на Израиль 7 октября.

1 декабря в 07:00 (08:00 мск) истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

После окончания перемирия с ХАМАС и обмена заложниками во время паузы ЦАХАЛ снова приступила к активным боевым действиям на юге сектора Газа 3 декабря. Как заявил Халеви, у армии страны есть возможности, чтобы проводить наземную операцию на юге анклава так же эффективно, как и на севере.

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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