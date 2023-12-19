В ЦАХАЛ заявили об оперативном контроле Джабалии на севере сектора Газа

Город Джабалия на севере секторе Газа перешел под полный контроль Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом 19 декабря сообщил командир 162-й дивизии Ицик Коэн.

«162-я дивизия осуществляет оперативный контроль в Джабалии. Это уже не та Джабалия, какой была раньше. Мы убили в Джабалии сотни террористов и арестовали около 500 подозреваемых в террористической деятельности, некоторые из которых принимали участие в событиях 7 октября», — приводит его слова газета The Times of Israel.

Всего, по данным военных, в Джабалии было уничтожено около 1 тыс. боевиков движения ХАМАС. 3500 палестинцев были задержаны. В ЦАХАЛ отметили, что в городе находились тренировочные полигоны, командные центры, заводы по производству оружия и туннели.

Накануне в ЦАХАЛ рассказали, что в ходе оперативных мероприятий в Джабалии военнослужащие обнаружили в доме одного из высокопоставленных террористов ХАМАС денежные средства на сумму $1,3 млн.

17 декабря стало известно, что ЦАХАЛ обнаружила оружие в инкубаторах медицинского центра в секторе Газа. По подозрению в терроризме израильтяне задержали около 90 человек, среди них были причастные к нападению на Израиль 7 октября.

1 декабря в 07:00 (08:00 мск) истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

После окончания перемирия с ХАМАС и обмена заложниками во время паузы ЦАХАЛ снова приступила к активным боевым действиям на юге сектора Газа 3 декабря. Как заявил Халеви, у армии страны есть возможности, чтобы проводить наземную операцию на юге анклава так же эффективно, как и на севере.

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.