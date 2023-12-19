Арт-объект «Хлебная площадь» появился в центре Рязани

В Рязани рядом с площадью Ленина около торговых рядов появился новый арт-объект «Хлебная площадь». Новые скульптуры посвящены теме хозяйства и историческом прошлому локации, сообщает пресс-служба мэрии во вторник, 19 декабря.

До революции площадь Ленина называли Базарной или Хлебной, пишет РИА «7 новостей». Здесь устраивали ярмарки, торговали зерном, а также гончарными и кузнечными изделиями.

Новая скульптура изготовлена из бронзы и представляет собой лавочников, на плечах которых лежат хлеб, овощи и рыба. Также там изображены мешки с колосьями, воробьи и самый настоящий екатерининский рубль. Рядом с арт-объектом установили скамейки и люк с надписью: «У нас в Рязани и пироги с глазами».

Авторами арт-объекта выступили Василий и Полина Горбуновы, саму скульптуру изготовили на Смоленском литейном заводе. Как отмечает 62INFO.ru, воплотить в жизнь задумку помогали рязанские кузнецы — Александр Чуркин и Михаил Раткин.

Объект установили в рамках реализации мероприятий федерального гранта по внедрению туристического кода центра города национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».