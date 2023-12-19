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Зеленский пожаловался на отсутствие приглашения Украины в НАТО даже «по частям»

Зеленский: Киев не получал приглашения в НАТО, в том числе «по частям»
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Фото: Global Look Press/President Of Ukraine
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Идеи о «частичном участии» Украины в НАТО только с теми территориями, которые сейчас находятся под ее контролем, являются беспочвенными, в таком формате Киев в альянс никто не приглашал. Об этом 19 декабря заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции.

«Сигналы по поводу частичного участия какого-то (в НАТО. — Ред.) — это бред. Без обид для тех, кто такое говорит», — передает его слова украинское издание «Европейская правда».

Он отметил, что вступление в альянс в таком формате является «фантазией». Самым «мощным» вариантом для обеспечения безопасности государства является полноценное вступление, указал украинский лидер. Однако, добавил он, Киев не приглашают в НАТО.

Кроме того, идея о «частичном вступлении», по словам Зеленского, приведет к прямому столкновению России и НАТО.

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Ранее, 13 декабря, кандидат на пост президента США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что Вашингтону необходимо гарантировать Москве, что Украина не станет членом Североатлантического альянса. Он указал на то, что США тратят огромные деньги из кармана налогоплательщиков, также разговоры о возможном вступлении Украины в НАТО увеличивают риск третьей мировой войны.

В конце ноября Зеленский выразил сомнения в том, что у Украины когда-нибудь появится возможность стать членом НАТО. Тогда же министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что на саммите НАТО в 2024 году Украина не получит приглашения в Североатлантический альянс, что стало понятно на заседании глав МИД стран — членов альянса. Он подчеркнул, что прием страны в НАТО может обернуться третьей мировой войной.

До этого, в августе, глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен предположил, что Украина может вступить в Североатлантический альянс, если согласится передать некоторые свои территории России, что также подтолкнет к завершению военного конфликта.

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