В Новосибирске появилась онлайн-оплата транспортных карт
Жители Новосибирска получили возможность пополнять транспортные карты в онлайн-режиме, сообщает пресс-служба городской мэрии во вторник, 19 декабря.
Широкомасштабный переход на новую технологию работы происходит автоматически при очередной оплате проезда в наземном транспорте. После внедрения изменений пассажиры смогут пополнять средства на картах как через терминалы, так и удаленно, пишет «Сиб.фм».
Положить деньги на карту можно будет в приложении «Транспортная карта» (доступно для устройств на базе Android и iOS) и в личном кабинете на официальном сайте t-karta.ru.
Как отмечает VN.ru, при дистанционном пополнении карт комиссия не взимается. Сохранится и возможность пополнения в действующей сети пунктов обслуживания.