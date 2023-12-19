Глава ФСБ Бортников рассказал о борьбе с украинскими диверсантами и агентами
Украина активнее засылает в Россию агентов и диверсантов. Об этом 19 декабря заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников.
«Киевский режим начинает усиливать вот эту тайную борьбу — засылку агентуры, диверсантов, установление отношений с теми людьми, которые находятся на нашей территории», — сказал он Первому каналу.
Бортников указал, что ФСБ проводит необходимую работу для их выявления. По его словам, ведомство сообщит о результатах, когда это станет возможным.
Ранее, 11 декабря, в ФСБ рассказали, что с начала года в Крыму задержали 18 агентов и пособников украинских спецслужб, в том числе причастных к диверсиям на железных дорогах и подрывам газопроводов.
До этого, 30 ноября, ФСБ также сообщила о задержании агента спецслужб Украины за шпионаж. Житель Крыма по заданию противника отслеживал передвижения подразделений Росгвардии, а также собирал данные о системе инженерных сооружений и заграждений, предназначенных для обороны полуострова. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, проводится предварительное расследование.