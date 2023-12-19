Лондон заявил об отсутствии планов по передаче Киеву самолетов или вертолетов
Великобритания не планирует передавать Вооруженным силам Украины (ВСУ) самолеты или дополнительные вертолеты. Об этом 19 декабря заявил замминистра обороны страны Джеймс Хиппи.
«Великобритания передала Украине три поисково-спасательных вертолета Sea King. В настоящее время планов по передаче Украине самолетов с неподвижным крылом или дополнительных вертолетов нет», — сказал чиновник, его слова приводит «РИА Новости».
Накануне британское издание The Daily Telegraph со ссылкой на источники сообщило, что Великобритания в ближайшие недели подпишет десятилетний пакт о безопасности с Украиной, в рамках которого Лондон будет делиться военно-морским опытом для борьбы с Россией.
Также в тот день глава британского МИДа Джеймс Кэмерон заявил, что Великобритания будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Комментируя это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что такая позиция в конечном счете будет невыгодна для самого Соединенного Королевства.
Тогда же немецкое издание Die Welt со ссылкой на советника офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщило, что бездействие Великобритании в вопросе выделения новой военной помощи беспокоит Киев. Собеседник отметил, что Британия до сих пор не представила официальный бюджет военной помощи на 2024 год. По его словам, для ВСУ это означает невозможность планировать свои действия на долгосрочную перспективу.
10 декабря в британском минобороны заявили, что страна поставит на Украину два минных тральщика типа Sandown для повышения безопасности в Черном море. Известно, что корабли будут закуплены Киевом с помощью британского экспортно-кредитного агентства.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.