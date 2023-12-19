В Самаре убили вступившегося за незнакомку мужчину

Жителя Самары арестовали по подозрению в убийстве мужчины, который вступился за его знакомую. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Самарской области.

Инцидент произошел в ночь на 15 декабря 2023 года около станции метро «Победа». Житель Саратовской области и его знакомый стали случайными свидетелями ссоры между мужчиной и женщиной, которая попросила о помощи. Саратовец вступился за женщину и попытался вызвать ей такси, чтобы отправить домой. В это время ее обидчик нанес потерпевшему удар ножом в область туловища и скрылся.

Очевидцы произошедшего вызывали бригаду скорой помощи, пишет НИА «Самара». Несмотря на реанимационные мероприятия, 35-летний потерпевший скончался в карете «скорой».

Следственный отдел по Советскому району города Самары уже предъявил обвинение 44-летнему злоумышленнику. Подозреваемый не признал свою вину и от дачи показаний отказался. Его заключили под стражу. Все обстоятельства произошедшего устанавливается.