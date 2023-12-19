Совет министров Италии одобрил восьмой пакет помощи Украине на 2024 год
Совет министров Италии принял законопроект о продлении финансовой, военной и гуманитарной помощи Украине. Об этом 19 декабря сообщает информационное агентство Ansa.
«Италия выбирает быть на стороне свободы наций и уважения международного права в соответствии с позицией, занятой союзниками по НАТО и ЕС, к справедливому и прочному миру», — заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.
В начале октября министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что ресурсы Рима почти исчерпаны. Он указал на то, что украинская сторона постоянно обращается за помощью и Италия уже сделала многое.
До этого, в конце августа, итальянский генерал Марко Бертолини сказал, что с военной точки зрения «победа Украины» в конфликте немыслима. Риторика о «победе Украины» лишь подогревает ошибочные ожидания общественности. По его мнению, украинский конфликт нужно было остановить уже давно.
О седьмом пакете военной помощи Италии украинской стороне сообщалось в конце мая. Месяцем ранее Таяни сообщал об оказании итальянской стороной помощи Украине в размере €1,5 млрд. Отмечалось, что главными сферами, на которые республика направляет средства, стали инфраструктура и финансы.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.