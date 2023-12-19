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В Чехии суд оставил в силе приговор экс-военному за участие в боях в Донбассе

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Jakob Ratz
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Верховный суд в Праге оставил в силе приговор бывшему чешскому военнослужащему Мартину Сукупу, который 4 января 2022 года получил заочно 21 год лишения свободы за участие в военных действиях в Донбассе. Об этом 19 декабря сообщает портал idnes.cz.

Сукупа обвиняют в терроризме заочно, его местонахождение неизвестно. Его адвокат отметила, что обвинение основано только на материалах СМИ и высказываниях бывшего военного в соцсетях, передает издание.

Отмечается, что мужчина был уволен из рядов Вооруженных сил (ВС) Чехии в 1997 году. в 2014 году он приехал в Донецкую Народную Республику (ДНР), где участвовал в боевых действиях против украинской армии до мая 2018 года.

Законодательство Чехии запрещает гражданам служить в иностранных армиях и военизированных формированиях без разрешения руководства страны.

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Ранее, 29 ноября, суд в Казахстане вынес приговор в отношении гражданина страны, который принимал участие в военных действиях на территории Украины в составе частной военной компании. Ему назначили почти семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности с конфискацией денежных средств, полученных в качестве наемника.

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