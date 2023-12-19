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«Автотор» опроверг появление фотографий нового электромобиля

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Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
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Фотографии якобы нового электромобиля «Автотора», появившиеся в интернете, не соответствуют действительности. Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба компании.

«Изображения, появившиеся вчера в сети интернет, не имеют ничего общего с внешним обликом собственного электромобиля «Автотор», работа над которым продолжается в настоящее время», — приводит сообщение «РИА Новости».

В компании отметили, что вызвавшие дискуссии фотографии красной двухместной машины на самом деле демонстрируют универсальный носитель агрегатов, который используется для тестирования работы систем будущего автомобиля.

«Это не электромобиль «Автотор»! Это не прототип электромобиля «Автотор»! Универсальный носитель, разработанный специалистами Московского политеха, который представлен на этом изображении, позволяет устанавливать любой силовой агрегат и тестировать установку, собранную в единую систему, в движении», — подчеркнули в компании.

Ранее глава совета директоров «Автотора» Валерий Горбунов сообщал, что компания ведет разработку собственного электрокара. Его серийное производство намечено на 2024 год.

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В ноябре сообщалось, что «Автотор» после ухода Hyundai и BMW из России может выпустить от 55 тыс. до 70 тыс. машин на заводе в Калининграде в 2023 году.

В середине сентября вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщал, что холдинг может наладить производство автокомпонентов на одной из площадок южнокорейской компании Hyundai в России.

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