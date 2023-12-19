Генерал ВСУ Сырский рассказал о преимуществе РФ на харьковском направлении

Ситуация на харьковском направлении остается сложной для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 19 декабря сообщил командующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в своем Telegram-канале.

«Не прекращаются ежедневные штурмовые действия российских войск в районе Синьковки (село под Купянском Харьковской области. — Ред.) с целью захвата и создания плацдарма для дальнейшего наступления на Купянск. Ситуация сложная», — констатировал генерал.

По его словам, ВСУ находятся в условиях превосходства российских войск как в плане вооружения, так и в количестве личного состава. ВСУ пытаются удерживать оборону, однако российские войска продолжают наступать.

В этот же день начальник пресс-центра Западной группировки российских войск Сергей Зыбинский сообщил, что подразделения группировки отразили 10 контратак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении. По словам Зыбинского, потери украинской армии составили более 60 военнослужащих. Также были ликвидированы танк Leopard 2 и другая военная техника.

До этого, 17 декабря, в Минобороны России показали боевую работу расчета радиоэлектронной борьбы «Москва-1» группировки войск «Запад» по радиоэлектронному подавлению средств ВСУ на купянском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.