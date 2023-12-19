В рамках «Путешествия в Рождество» открылась выставка дизайнерских елей

В Москве в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» открылась выставка дизайнерских елей. Их авторы вдохновлялись сказкой Самуила Маршака «12 месяцев», рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Так, на площадке можно увидеть две январские ели: первая словно покрыта инеем, вторая переливается разными оттенками серебра. Февральскую ель украшают фонарики и обвивает дракон (отсылка к китайскому Новому году). Одна из мартовских елей напоминает о пробуждении подснежников. Тему с первоцветами продолжает апрельская инсталляция, а проект майской ели намекает на наступление лета. Авторы инсталляций, посвященных июню, июлю и августу, использовали образы героев сказок Александра Пушкина и детской телепередачи «Спокойной ночи, малыши!». На ветвях ноябрьской ели расположились украшения в виде снегирей и ярких красных ягод. Дизайнеры декабрьской вдохновлялись промыслами и традициями народов России.

«Выставка проводится в восьмой раз. За все время в ней приняли участие 150 именитых дизайнеров, молодых специалистов и медийных персон. В этом году свое видение известной новогодней сказки представили 18 модельеров, художников, артистов и блогеров», — отметила Сергунина.

Для украшения елей использовано 4 км гирлянд и 7,5 тыс. игрушек.