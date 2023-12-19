На юге Индии в результате наводнения погибли 10 человек

По меньшей мере 10 человек погибли в результате наводнения в штате Тамилнад на юге Индии. Об этом 19 декабря сообщила газета The Indian Express.

К паводкам привели сильнейшие дожди, которые продолжаются с 17 декабря. Около 7 тыс. человек были переселены во временные убежища, правительство подготовило для пострадавших 85 тыс. продуктовых наборов.

Наводнение привело к перебоям в работе транспорта. Около 800 пассажиров поезда застряли на железной дороге и вынуждены оставаться в нем из-за непригодной подъездной дороги. Находящуюся в составе беременную женщину эвакуировали на вертолете.

Ранее, 4 декабря, не менее 47 человек погибли и более 80 пострадали в результате сильных наводнений и оползней на севере Танзании. Природная катастрофа произошла в северной части страны, недалеко от горы Хананг.