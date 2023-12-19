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Путин поручил приоритетно помочь бойцам СВО в рамках социальной газификации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин 19 декабря поручил кабмину установить приоритет очередности социальной газификации льготникам, в особенности участникам специальной военной операции (СВО).

«С учетом принятых решений по созданию социально ориентированной системы газификации и газоснабжения населения страны обеспечить установление приоритетов очередности газоснабжения льготных категорий потребителей, в особенности участников специальной военной операции и членов их семей», — говорится в опубликованном перечне поручений.

Кроме того, решение распространяется и на малоимущих граждан и лиц с низкими доходами. При этом кабмину поручено разработать комплекс мер по увеличению кадрового и технического ресурса газораспределительных организаций.

Как уточняется, реализация будет осуществляться вместе с региональными властями и «Газпромом».

Вера поддержки: когда участники СВО получат одинаковые льготы
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Ранее, 17 декабря, Путин заявил, что поддержка бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине должна быть важнейшей для «Единой России» (ЕР). Путин отметил, что работа с лидерами общественного мнения, профессионалами и участниками СВО должна быть приоритетом для партии.

До этого, 14 декабря, Путин заявил, что проблема оформления льгот для военных, которые призывались на службу в Донбассе, остается острой. Он отметил, что в настоящее время уже созданы специальные соответствующие комиссии и они работают по данному направлению.

В октябре Путин назвал заботу об участниках спецоперации и их семьях важнейшей задачей властей. Он также указал на важность поддержки участников спецоперации. В частности, глава государства подчеркнул, что военные должны чувствовать как материальную, так и моральную поддержку.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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