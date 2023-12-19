На Новочеркасском проспекте в Санкт-Петербурге глыба льда упала на двухлетнюю девочку в коляске и ее мать. Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского района города в своем Telegram-канале.

«Глыба льда в Санкт-Петербурге упала на коляску с двухлетней девочкой. Удар был такой силы, что у коляски отлетели колеса. Девочка получила травму головы», — сообщили в администрации.

Уточняется, что ребенка увезли в больницу имени Раухфуса. На месте работают сотрудники Cледственного комитета.

Корреспондент «Известий» Надежда Одинцова побывала на месте происшествия. По словам очевидцев, после падения куска льда коляску смяло, ее колеса слетели. Однако, несмотря на инцидент, люди продолжают ходить по тротуару, добавила Одинцова.

В ГСУ Следственного комитета России по Санкт-Петербургу уточнили, что по факту инцидента проводится доследственная проверка. По данным местных СМИ, девочка находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в этот день о похожем инциденте в Ярославле «Известиям» сообщила представитель СК России по Ярославской области Алена Корчагина. Ребенка госпитализировали, степень тяжести вреда здоровью устанавливается. В ведомстве призвали организации ЖКХ и региональные органы власти своевременно очищать крыши зданий от снега и сосулек, а также ограничить проход граждан в опасных зонах вдоль крыш зданий.