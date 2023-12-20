Росприроднадзор открыл выставку работ победителей премии «Экология — дело каждого»

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова торжественно открыла в Москве передвижную выставку работ призеров и победителей Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого». Экспозиция представлена в зале ожидания Ярославского вокзала. В нее вошли рисунки и фотографии юных авторов из России, Китая, Мексики, Казахстана и Киргизии.

В III сезоне премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого» поступило свыше 13 тыс. рисунков и рекордные 58,5 тыс. фотографий на тему защиты природы. Заявки пришли из всех российских регионов и десятков зарубежных стран. Работы победителей и призеров представили на передвижной выставке в зале ожидания Ярославского вокзала Москвы. Открыла экспозицию глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Я поздравляю победителей и призеров премии «Экология — дело каждого», чьи работы сегодня представлены на выставке в Москве. Это большое событие для каждого ребенка, который с помощью творчества привлекает внимание к решению важнейших экологических проблем. Спасибо за ваш вклад в защиту природы! Мы получили свыше 70 тысяч рисунков и фотографий со всего мира. Каждая работа наполнена тревогой за будущее планеты, ответственностью и решимостью бороться за здоровую экологию. Значит, мы на верном пути», — сказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

В церемонии также приняли участие заместитель генерального директора, главный инженер ОАО «РЖД» Анатолий Храмцов, начальник департамента экологии и техносферной безопасности ОАО «РЖД» Андрей Лисицын, руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Урожаева, депутат Госдумы Сергей Боярский, управляющий директор «Русской медиагруппы» Дмитрий Медников, популярная исполнительница и обладательница «Зеленого граммофона» Юлианна Караулова. На открытии выставки присутствовали и сами юные художники и фотографы – 12-летний Владислав Скрипников и 10-летний Игорь Орлов. Ребята отметили, что, увидев работы в одном пространстве, ощутили силу их воздействия на зрителя.

«Мне нравится выставка! Переполняет гордость, что мою фотографию увидят много людей. И она может изменить их привычное отношение к экологии», — сказал юный автор Владислав Скрипников.

В экспозицию вошли 18 творческих работ ребят из Крыма, Томска, Ямало-Ненецкого автономного округа, Сахалинской области, Краснодарского края и других российских регионов. Также представлены работы авторов из зарубежных государств — Китая, Мексики, Казахстана и Киргизии. Посетители увидят снимок Натали Цюфле «Горы Мексики», рисунок «Лучший парк» Софии Балабановой из Алма-Аты, работу победительницы Анны Кречетовой из Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямал 2.0. Задыхаюсь», рисунок «SOS» Хуана Инина из Китая и другие. Выставка будет открыта в течение трех месяцев.

«Символично, что выставка будет работать на Ярославском вокзале. Здесь начинается великая Транссибирская магистраль, по которой идут поезда до самого Владивостока и в другие регионы страны. Глубокие и важные идеи и смыслы выставки пассажиры увезут с собой. В пути следования, глядя на прекрасные пейзажи за окном, они обязательно задумаются о важности заботы об экологии», — сказал заместитель генерального директора, главный инженер ОАО «РЖД» Анатолий Храмцов.

Рисунки и фотографии победителей и призеров премии «Экология – дело каждого» отражают самые разные аспекты экоповестки: дымящие трубы — неотъемлемаую часть городских пейзажей, выжженную лесными пожарами землю, таяние арктических льдов и исчезновение белых медведей, смердящие полигоны, новый аксессуар человечества — противогазы, загрязнение мирового океана, равнодушие общества к проблемам экологии. Дети показали и другой мир — полный зелени, цветов и живописных пейзажей, сказочных животных и первозданной красоты земли.

Выставку поддержали известные и выдающиеся музыканты. На открытии выступили народный артист России, джазовый пианист Даниил Крамер, участница телепроекта «Голос Дети 10», лауреат вокальных конкурсов Алёна Яковлева и единственная в России джазовая контрабасистка Дарья Чернакова. Заниматься экопросвещением призвала и обладательница «Зеленого граммофона» Юлианна Караулова.

После экспонирования рисунков и фотографий на Ярославском вокзале Москвы передвижная выставка побывает более чем в 60 городах России.