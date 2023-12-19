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Камень из Марьинки с последним посланием бойца доставили в одну из воинских частей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Камень, на котором оставил последнюю просьбу боец СВО Роман Рудаков, погибший в Марьинке в Донецкой Народной Республике (ДНР), привезли в одну из военных частей.

На камне написано: «Кто меня найдет позаботьтесь о моей матери, сестре и брате Рудаков Роман Александрович город Батайск» (орфография и пунктуация автора сохранены).

Последнюю просьбу военнослужащего нашли на стене одного из домов в Марьинке во время зачистки от украинских боевиков. Позднее стало известно, что штурмовая группа 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии, в которой сражался Рудаков, предварительно, попала в засаду и была окружена. Военные, лишившиеся связи, держали оборону из последних сил.

После обнаружения один из офицеров поручил достать из стены кирпич с посланием. Отмечалось, что его установят в штабе со знаменем части.

Также «Известия» показали архивное видео с российским бойцом Рудаковым. Он не отрицал присутствия страха перед отправкой на фронт, но подчеркнул, что это чувство можно и нужно побороть.

В свою очередь, министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего, окружив заботой его семью.

Учительница Рудакова Мария Фроленко в беседе с «Известиями» рассказала, что ее ученик был очень воспитанным, вежливым и глубоко скромным человеком. А Владимир Радаев, работавший куратором класса, где учился Рудаков, добавил, что главной чертой Рудакова была ответственность. Он отметил, что 26 января юноше исполнился бы только 21 год.

В начале октября президент России Владимир Путин назвал заботу об участниках спецоперации и их семьях важнейшей задачей властей. Путин также указал на важность поддержки участников спецоперации. В частности, глава государства подчеркнул, что военные должны чувствовать как материальную, так и моральную поддержку.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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