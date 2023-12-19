В «Россети Центр» подвели итоги года

«Россети Центр» — управляющая организация «Россети Центр и Приволжье» обеспечивают надежное электроснабжение потребителей в 20 регионах Центрального и Приволжского федеральных округах, рассказал гендиректор компаний Игорь Маковский.

Он добавил, что продолжается реализация стратегических планов по развитию электросетевого комплекса. «Хочу сказать с абсолютной уверенностью, что из года в год наша команда демонстрирует слаженную работу и успешно достигает всех поставленных стратегических целей», — заявил он на итоговой пресс-конференции в Москве, которая прошла при поддержке ТАСС.

Несмотря на внешние вызовы, подчеркнул Маковский, энергетики сохранили положительную динамику базовых производственных показателей за последние пять лет. Так, средняя длительность перерывов электроснабжения в сетях снижена на 27,2% относительно аналогичного периода 2018 года. Сокращение потерь электроэнергии в сетях этого же класса напряжения к концу года прогнозируется на уровне 3,2 процентных пункта.

«Энергетики всегда на передовой при решении амбициозных и масштабных производственных и государственных задач — мы ежедневно отвечаем на вызовы самой суровой современности, продолжая работать и развиваться для улучшения качества жизни граждан, предлагая беспрерывное, доступное и надежное электроснабжение», — отметил гендиректор.

Он пояснил, что всего этого «удается достигать благодаря сбалансированной системной работе, постоянному стремлению к совершенствованию и повышению уровня эффективности» деятельности.

Маковский также сообщил, что помимо оптимизации издержек в компании поступательно подходят к увеличению доходных статей бизнес-плана. Выручка по нетарифной деятельности к концу года достигнет рекордных показателей, а рост за период 2018-2023 года составит 282%.

Очно и в режиме онлайн в пресс-конференции приняли участие более 100 представителей федеральных и региональных СМИ. Вместе с журналистами свои вопросы главе энергокомпании могли задать и потребители: в преддверии мероприятия была открыта «Горячая линия», куда поступило порядка 1350 обращений граждан.