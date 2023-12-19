Реклама
Прямой эфир
Экономика
Первая партия куриных яиц поступила из Азербайджана в Россию
Армия
Путин заявил о намерении идти до конца в защите интересов России
Мир
На юге Индии в результате наводнения погибли 10 человек
Мир
В Словакии сообщили о планах в 2024 году продолжить использование нефти из РФ
Мир
Евродепутат признал, что антироссийские санкции не оказали желаемого эффекта
Мир
Япония выделит Украине дополнительные $4,5 млрд
Мир
Президент Израиля допустил новую паузу в секторе Газа ради освобождения заложников
Экономика
Белоусов назвал 2023 год знаковым в развитии беспилотного транспорта в РФ
Общество
Многодетная семья из Германии получила временное убежище в РФ
Общество
Вильфанд рассказал о завершении оттепели в Москве к началу следующей недели
Мир
Армения отказалась присоединяться к санкциям ЕС против России
Происшествия
В Дагестане три человека погибли после отравления газом
Экономика
ЦБ установил курс доллара на уровне 90 рублей
Общество
Росавиация сообщила о штатной работе аэропортов Москвы
Авто
В Калуге началось производство среднеразмерных кроссоверов

В «Россети Центр» подвели итоги года

0
Фото: ПАО «Россети»
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Россети Центр» — управляющая организация «Россети Центр и Приволжье» обеспечивают надежное электроснабжение потребителей в 20 регионах Центрального и Приволжского федеральных округах, рассказал гендиректор компаний Игорь Маковский.

Он добавил, что продолжается реализация стратегических планов по развитию электросетевого комплекса. «Хочу сказать с абсолютной уверенностью, что из года в год наша команда демонстрирует слаженную работу и успешно достигает всех поставленных стратегических целей», — заявил он на итоговой пресс-конференции в Москве, которая прошла при поддержке ТАСС.

Несмотря на внешние вызовы, подчеркнул Маковский, энергетики сохранили положительную динамику базовых производственных показателей за последние пять лет. Так, средняя длительность перерывов электроснабжения в сетях снижена на 27,2% относительно аналогичного периода 2018 года. Сокращение потерь электроэнергии в сетях этого же класса напряжения к концу года прогнозируется на уровне 3,2 процентных пункта.

«Энергетики всегда на передовой при решении амбициозных и масштабных производственных и государственных задач — мы ежедневно отвечаем на вызовы самой суровой современности, продолжая работать и развиваться для улучшения качества жизни граждан, предлагая беспрерывное, доступное и надежное электроснабжение», — отметил гендиректор.

Он пояснил, что всего этого «удается достигать благодаря сбалансированной системной работе, постоянному стремлению к совершенствованию и повышению уровня эффективности» деятельности.

Маковский также сообщил, что помимо оптимизации издержек в компании поступательно подходят к увеличению доходных статей бизнес-плана. Выручка по нетарифной деятельности к концу года достигнет рекордных показателей, а рост за период 2018-2023 года составит 282%.

Очно и в режиме онлайн в пресс-конференции приняли участие более 100 представителей федеральных и региональных СМИ. Вместе с журналистами свои вопросы главе энергокомпании могли задать и потребители: в преддверии мероприятия была открыта «Горячая линия», куда поступило порядка 1350 обращений граждан.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023