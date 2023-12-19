Путин заявил, что РФ не бросает своих раненых солдат на произвол судьбы
Президент РФ Владимир Путин 19 декабря заявил, что Россия не может вести себя как временщики на Украине, которые оставляют своих раненных на произвол судьбы.
Глава государства осмотрел представленные на выставке Минобороны образцы передовых вооружений российской армии вместе с главой ведомства Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС, генералом Валерией Герасимовым. Президент также ознакомился с экспозицией со снаряжениями для различных видов и родов войск.
«Мы не можем так вести себя, как эти временщики на Украине, которые как раз оставляют раненых, в тех же Крынках, на произвол судьбы, бросают. За своих людей не считают», — сказал он, рассматривая машину для траспортировки раненых военных.
Выставка вооружений и техники проходит в Национальном центре управления обороной.
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