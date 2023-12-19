Реклама
Прямой эфир
Экономика
Белоусов назвал 2023 год знаковым в развитии беспилотного транспорта в РФ
Общество
Многодетная семья из Германии получила временное убежище в РФ
Общество
Вильфанд рассказал о завершении оттепели в Москве к началу следующей недели
Мир
Армения отказалась присоединяться к санкциям ЕС против России
Происшествия
В Дагестане три человека погибли после отравления газом
Экономика
ЦБ установил курс доллара на уровне 90 рублей
Общество
Росавиация сообщила о штатной работе аэропортов Москвы
Авто
В Калуге началось производство среднеразмерных кроссоверов
Политика
Москва в ответ на 12-й пакет санкций Евросоюза запретила въезд еще ряду лиц ЕС
Мир
В Иране появился завод по производству самолетов
Экономика
Decathlon продолжил вести бизнес в России через другие компании
Общество
Главного специалиста РАН обманули с помощью новой схемы мошенничества
Армия
Шойгу связал создание новых военных округов РФ со вступлением Финляндии в НАТО
Армия
ВС РФ освободили территории в пять раз больше ДНР и ЛНР до начала СВО
Общество
Выплаты по уходу за ребенком до 1,5 года сохранятся при досрочном выходе из декрета

Зубцовский родник открыли после благоустройства в Сергиевом Посаде

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сергиевом Посаде после благоустройства торжественно открыли Зубцовский родник в честь Владимирской иконы Божией Матери. За объект проголосовали жители Московской области, он набрал 223 голоса на портале «Добродел», сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«Еще один родник в регионе благоустроен, теперь жители могут без труда и со всеми удобствами набрать чистой воды для своих нужд», — сказал глава ведомства Тихон Фирсов, его цитату приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Всего с начала 2023 года в регионе провели благоустройство 15 родников в восьми муниципалитетах. Среди них — городские округа Серпухов, Егорьевск, Балашиха и Коломна.

«На территории нашего региона насчитывается более 800 родников, многие из которых являются источником чистой питьевой воды. Именно поэтому очень важно благоустраивать такие места и поддерживать их в хорошем состоянии», — подытожил Фирсов.

Программа «Родники Подмосковья» реализуется за счет внебюджетных средств: промышленных предприятий, жителей, местных компаний и недропользователей. В общей сложности на эти цели направлено более 15 млн рублей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023