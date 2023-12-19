Зубцовский родник открыли после благоустройства в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде после благоустройства торжественно открыли Зубцовский родник в честь Владимирской иконы Божией Матери. За объект проголосовали жители Московской области, он набрал 223 голоса на портале «Добродел», сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«Еще один родник в регионе благоустроен, теперь жители могут без труда и со всеми удобствами набрать чистой воды для своих нужд», — сказал глава ведомства Тихон Фирсов, его цитату приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Всего с начала 2023 года в регионе провели благоустройство 15 родников в восьми муниципалитетах. Среди них — городские округа Серпухов, Егорьевск, Балашиха и Коломна.

«На территории нашего региона насчитывается более 800 родников, многие из которых являются источником чистой питьевой воды. Именно поэтому очень важно благоустраивать такие места и поддерживать их в хорошем состоянии», — подытожил Фирсов.

Программа «Родники Подмосковья» реализуется за счет внебюджетных средств: промышленных предприятий, жителей, местных компаний и недропользователей. В общей сложности на эти цели направлено более 15 млн рублей.