В Польше вынесли приговоры 14 обвиняемым в шпионаже в пользу РФ
Суд в Польше признал виновными в шпионаже в пользу РФ и в подготовке диверсий 14 граждан России, Белоруссии и Украины. Об этом 19 декабря сообщило агентство Agence France-Presse (AFP).
«Польский суд во вторник вынес приговоры 14 гражданам России, Белоруссии и Украины за подготовку диверсий и шпионаж… в пользу России», — говорится в сообщении агентства.
При этом не уточняется, какие именно приговоры были вынесены. Некоторые из приговоренных якобы действовали в составе «организованной преступной группы (ОПГ)», указывается в публикации.
В воскресенье, 17 декабря, издание Rzeczpospolita писало, что во вторник суд вынесет приговоры по делу «российской шпионской сети». Отмечалось, что ранее польскими спецслужбами в суд были направлены обвинительные заключения по делу 16 подозреваемых в работе на российскую разведку. Прокурор предъявил им обвинения в участии в ОПГ и в деятельности в пользу иностранной разведки.
В ноябре прокуратура Швеции предъявила двум мужчинам обвинения в шпионаже в пользу России. Позже, 25 ноября, в Стокгольмском окружном суде начался судебный процесс над двумя обвиняемыми в шпионаже братьями. Заседание проходило в обстановке большой секретности и закрытом формате.