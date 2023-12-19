Реклама
Прямой эфир
Экономика
Белоусов назвал 2023 год знаковым в развитии беспилотного транспорта в РФ
Общество
Многодетная семья из Германии получила временное убежище в РФ
Общество
Вильфанд рассказал о завершении оттепели в Москве к началу следующей недели
Мир
Армения отказалась присоединяться к санкциям ЕС против России
Происшествия
В Дагестане три человека погибли после отравления газом
Экономика
ЦБ установил курс доллара на уровне 90 рублей
Общество
Росавиация сообщила о штатной работе аэропортов Москвы
Авто
В Калуге началось производство среднеразмерных кроссоверов
Политика
Москва в ответ на 12-й пакет санкций Евросоюза запретила въезд еще ряду лиц ЕС
Мир
В Иране появился завод по производству самолетов
Экономика
Decathlon продолжил вести бизнес в России через другие компании
Общество
Главного специалиста РАН обманули с помощью новой схемы мошенничества
Армия
Шойгу связал создание новых военных округов РФ со вступлением Финляндии в НАТО
Армия
ВС РФ освободили территории в пять раз больше ДНР и ЛНР до начала СВО
Общество
Выплаты по уходу за ребенком до 1,5 года сохранятся при досрочном выходе из декрета

В Польше вынесли приговоры 14 обвиняемым в шпионаже в пользу РФ

0
Фото: Global Look Press/Aleksander Polyakov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд в Польше признал виновными в шпионаже в пользу РФ и в подготовке диверсий 14 граждан России, Белоруссии и Украины. Об этом 19 декабря сообщило агентство Agence France-Presse (AFP).

«Польский суд во вторник вынес приговоры 14 гражданам России, Белоруссии и Украины за подготовку диверсий и шпионаж… в пользу России», — говорится в сообщении агентства.

При этом не уточняется, какие именно приговоры были вынесены. Некоторые из приговоренных якобы действовали в составе «организованной преступной группы (ОПГ)», указывается в публикации.

В воскресенье, 17 декабря, издание Rzeczpospolita писало, что во вторник суд вынесет приговоры по делу «российской шпионской сети». Отмечалось, что ранее польскими спецслужбами в суд были направлены обвинительные заключения по делу 16 подозреваемых в работе на российскую разведку. Прокурор предъявил им обвинения в участии в ОПГ и в деятельности в пользу иностранной разведки.

Взяли разработки: раскрыта сеть хакеров, ведущая промшпионаж против РФ
Кражу секретов упрощают сотрудники предприятий, пересылающие документы в Telegram

В ноябре прокуратура Швеции предъявила двум мужчинам обвинения в шпионаже в пользу России. Позже, 25 ноября, в Стокгольмском окружном суде начался судебный процесс над двумя обвиняемыми в шпионаже братьями. Заседание проходило в обстановке большой секретности и закрытом формате.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023