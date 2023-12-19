Многодетная семья из Германии получила временное убежище в РФ

Многодетная семья из Германии получила временное убежище в России из-за опасений ювенальной полиции. Об этом 19 декабря сообщил портал «МВД Медиа» в своем Telegram-канале.

«Отец, мать и шестеро детей, четверо из которых несовершеннолетние, прибыли в Калужскую область в ноябре. По словам родителей, одной из основных причин переезда стало опасение, что органы ювенальной полиции ФРГ заберут детей», — говорится в сообщении.

Как уточняется, супруги обратились в миграционное подразделение в России за предоставлением временного убежища. Сотрудники быстро рассмотрели обращение и выдали свидетельства о предоставлении временного убежища в РФ.

В дальнейшем члены семьи намерены получить российское гражданство.

Ранее, в октябре, в России начали действовать новые правила миграционного учета, которые призваны упростить эту процедуру для иностранных граждан. Теперь граждане иностранных государств могут подать уведомление о своем прибытии самостоятельно, независимо от того, владеют они жилой собственностью или нет, а также сообщать о прибытии своих несовершеннолетних детей.