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Москвичка получила травму головы в результате падения на нее снега с крыши

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Москве в районе Отрадное 39-летняя жительница столицы пострадала в результате падения ей на голову снега с крыши. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщил источник «Известий».

По его словам, инцидент произошел в Отрадном проезде, когда женщина проходила мимо дома 3А. Там ей на голову с крыши упал снег. Источник уточнил, что медики скорой помощи, приехавшие на место происшествия, поставили ей предварительный диагноз — закрытая черепно-мозговая травма.

По факту случившегося проводится проверка.

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Во вторник подобные случаи были зафиксированы и в других городах России. Так, в Кировском районе Ярославля на 3-летнюю девочку с крыши здания сошла снежная глыба. Ребенка госпитализировали, а следственные органы Следственного комитета РФ по региону начали проверку.

Кроме того, глыба льда рухнула на коляску с ребенком в Санкт-Петербурге. Двухлетний ребенок находится в больнице в состоянии средней тяжести. Корреспондент «Известий» Надежда Одинцова побывала на месте происшествия и рассказала, что прямо на ее глазах с крыши сошла еще одна глыба льда. Она отметила, что находиться там «достаточно страшно».

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